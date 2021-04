Francesca Fioretti | “Se fossi stata sola sarei volata in India Vittoria la mia priorità”

(Di giovedì 29 aprile 2021)ricorda Davide Astori. E per raccontare l’amore che li ha legati, l’attrice e showgirl ha scritto un libro (in uscita il 6 maggio, “Io sono più amore”). Ai microfoni del settimanale Grazia,ha parlato dei momenti successivi alla tragedia del capitano della Fiorentina: “Alleviare il dolore dila mia. L’ho portata nella stessa scuola fino alla fine dell’anno scolastico, volevo che crescesse nella normalità, anche se la condizione era tragica. Non ho modificato le sue abitudini, che sarebbero poi cambiate perché non avrebbe più visto il padre”. E ancora: “Sedaforsein, chissà. Da un lato, forse, ...

Un amore forte e raro, cheha voluto raccontare in un libro, che uscirà il 6 maggio. 'Io sono più amore', questo il titolo del libro, scritto anche per lasciare un diario speciale ...In un'intervista rilasciata a Grazia,confessa il dolore provato per la prematura perdita del compagno di vita, Davide Astori , e la straordinaria forza d'animo che ha dovuto tirar ...Le dichiarazioni di Francesca Fioretti, in vista del libro in uscita su Davide Astori: “Se fossi stata sola sarei volata in India, a mia figlia dico di…” ...Il dolore di Francesca Fioretti per la morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina non si placa. La showgirl ha raccontato a Grazia il suo stato d'animo attuale per la perdita del suo compagn ...