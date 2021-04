Francesca Fioretti | ' Davide Astori è sempre qui con noi'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagnole ha stravolto la vita, ma oggiè pronta a ripartire. A darle la motivazione giusta per non farsi travolgere dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

TGCOM

Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagno Davide Astori le ha stravolto la vita, ma oggiè pronta a ripartire. A darle la motivazione giusta per non farsi travolgere dalla sofferenza è stata Vittoria, la figlia avuta dal calciatore, scomparso a 31 anni. 'Alleviare il ...racconta il suo percorso di rinascita dopo la morte di Davide Astori . L' amore spezzato con il calciatore, morto il 4 marzo 2018 a 31 anni per una tachiaritmia cardiaca prolungata, ...Com'è la nuova vita di Francesca Fioretti e della figlia Vittoria a tre anni dalla morte di Davide Astori. È lei a raccontare cosa succede ...Francesca Fioretti si è raccontata in una lunga intervista al settimanale “Grazia”, nella quale ha parlato della sua vita dopo ...