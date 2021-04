Fondazione Enpaia chiude 2020 in utile per oltre 17 milioni

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Ancora un’ottima performance percheil bilanciocon unnetto di 17,6di euro, in crescita del 18,1% (nel 2019 era di 14,9). Si tratta – si legge nella nota – di un ulteriore segnale di consolidamento di una tendenza già evidenziata negli ultimi due anni, che dimostra come, nonostante la crisi generata dalla pandemia da Covid-19, abbia reagito positivamente, anche rispetto al calo segnato dal settore agricolo. Si evidenzia una migliore performance della gestione finanziaria, il cui risultato ha generato un rendimento netto del 3,7%, in aumento rispetto al 2019 (2,7%). Complessivamente il rendimento netto, calcolato sui valori di libro dell’intero portafoglio della ...

