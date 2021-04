Euro 2020, Spallanzani collabora con Figc per un’App: garantirà a tifosi accesso all’Olimpico (Di giovedì 29 aprile 2021) “Lo Spallanzani sta collaborando con la Figc affinché si possa permettere al pubblico di assistere agli Europei di calcio. Una App, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, rileverà se siamo in possesso di un certificato vaccinale o se ci siamo sottoposti nelle 24-48 ore antecedenti all’evento ad un tampone naso-faringeo con esito negativo. Si creerà così un ‘bolla negativa’ all’interno dello stadio Olimpico“. Queste le parole del direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che su Facebook ha annunciato il lavorato tra l’ospedale della Capitale e la Federcalcio per lanciare l’App che faciliterà la gestione degli ingressi allo stadio Olimpico. “Lanceremo all’opinione pubblica un grande messaggio. ll Paese sta ripartendo verso la normalità e lanceremo anche all’Ue un messaggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Lostando con laaffinché si possa permettere al pubblico di assistere aglipei di calcio. Una App, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, rileverà se siamo in possesso di un certificato vaccinale o se ci siamo sottoposti nelle 24-48 ore antecedenti all’evento ad un tampone naso-faringeo con esito negativo. Si creerà così un ‘bolla negativa’ all’interno dello stadio Olimpico“. Queste le parole del direttore dell’Inmidi Roma, Francesco Vaia, che su Facebook ha annunciato il lavorato tra l’ospedale della Capitale e la Federcalcio per lanciare l’App che faciliterà la gestione degli ingressi allo stadio Olimpico. “Lanceremo all’opinione pubblica un grande messaggio. ll Paese sta ripartendo verso la normalità e lanceremo anche all’Ue un messaggio ...

