Cuneo | furto in gioielleria si trasforma in un bagno di sangue | il titolare spara e uccide i due rapinatori

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri, 28 aprile 2021, nel pomeriggio tre uomini hanno tentato una rapina in unaa Grinzane Cavour. Il proprietario dell’attività non si è fatto trovare impreparato. Ha tirato fuori una pistola e ha aperto il fuoco. Due banditi sono morti. Un terzo uomo è invece riuscito a fuggire. Poco dopo però i carabinieri lo hanno fermato: era ferito ad una gamba da un colpo d’arma da fuoco. Grinzane Cavour rapinaTutto è accaduto intorno alle 18:30 nellaMario Roggero in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Dalle prime ricostruzioni della vicenda, pare che ildel negozio alla vista deiche avevano delle armi, abbia estratto una pistola e abbia fatto fuoco. Due uomini si sono accasciati a terra e molti passanti hanno assistito alla scena ...

La gioielleria era già stata vittima dinel 2015. Assalto a una gioielleria in pieno centro di Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di, come riportato dall'ANSA. Tre rapinatori ...Il tribunale diprocederà per le accuse a cinque imputati perdi materiali di cantiere, che secondo l'accusa veniva rivenduto in nero per un guadagno di 100 mila euro, e violazione delle ...Grinzane Cavour rapina gioielleria, il titolare non si fa cogliere impreparato e spara ai due rapinatori che sono deceduti ...Mario Roggero, titolare dell'omonima gioielleria che si trova in via Garibaldi in una frazione di Grinzane Cavour, nel Cuneese, ha sparato e ucciso due ladri che nel tardo pomeriggio di ieri hanno ten ...