Cortesie in famiglia: Antonella e Camilla contro Francesca e Luc (Di giovedì 29 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile 2021 è andata in onda la terza puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Antonella e Camilla contro Francesca e Luc La puntata vede protagoniste le due coppie formate da mamma e figlia Antonella e Camilla contro Francesca e Luc per una sfida in bilico tra tradizione e innovazione. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Francesca e Luc con il punteggio di 19,5-19. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming questa ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 29 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile 2021 è andata in onda la terza puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.e Luc La puntata vede protagoniste le due coppie formate da mamma e figliae Luc per una sfida in bilico tra tradizione e innovazione. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintoe Luc con il punteggio di 19,5-19.in– Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Cortesie in famiglia con Chiara Maci ed Enzo Miccio, stasera su Real Time debutta il nuovo show Debutta stasera su Real Time alle 20:20 Cortesie in famiglia , lo spin - off del programma cult Cortesie per gli ospiti , prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, che sarà condotto da Chiara Maci ed Enzo Miccio. Quando si tratta di ...

Tuta Primavera 2021: quella elegante di Chiara Maci è top E dopo il successo de L'Italia a morsi su Food Network, si prepara a tornare in tv questa sera con Cortesie in Famiglia , accanto a Enzo Miccio , "una sorta di spin off di Cortesie per gli ospiti in ...

«Cortesie per gli ospiti» diventa «Famiglia»: dentro Chiara Maci ed Enzo Miccio Vanity Fair Italia Cortesie in famiglia: Antonella e Camilla contro Francesca e Luc La puntata vede protagoniste le due coppie formate da mamma e figlia Antonella e Camilla contro Francesca e Luc per una sfida in bilico tra tradizione e innovazione. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fi ...

