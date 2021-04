Coprifuoco, Conte: “Non può diventare totem ideologico” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il Coprifuoco non può diventare un totem ideologico, tutti vorrebbero le riaperture, non credo ci sia una sola persona che non le voglia. Ma chi condivide una responsabilità politica deve precedere secondo determinati criteri”, ovvero “con misure adeguate e proporzionali”, e “non ho dubbi lo stia facendo anche questo governo”. Lo dice l’ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al ‘Festival del lavoro 2021’. “Non mi sento di partecipare al dibattito sulle riaperture”, ma sul Coprifuoco “immaginare di tenere questa misura quando si scatenerà il caldo non credo nessuno lo stia pensando, non è ragionevole dunque immagino verrà rivista, curva permettendo”, dice ricordando che il suo governo non aveva tenuto il Coprifuoco nel corso dell’inverno. La mozione di sfiducia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ilnon puòun, tutti vorrebbero le riaperture, non credo ci sia una sola persona che non le voglia. Ma chi condivide una responsabilità politica deve precedere secondo determinati criteri”, ovvero “con misure adeguate e proporzionali”, e “non ho dubbi lo stia facendo anche questo governo”. Lo dice l’ex premier Giuseppe, intervenendo al ‘Festival del lavoro 2021’. “Non mi sento di partecipare al dibattito sulle riaperture”, ma sul“immaginare di tenere questa misura quando si scatenerà il caldo non credo nessuno lo stia pensando, non è ragionevole dunque immagino verrà rivista, curva permettendo”, dice ricordando che il suo governo non aveva tenuto ilnel corso dell’inverno. La mozione di sfiducia ...

