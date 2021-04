Con la nuova funzione Immersive View di Zoom sembra di essere in una sala riunioni vera

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 29 aprile 2021) Suè arrivata la” o visualizzazione immersiva: tutti nella stessa schermata, come se fosse una. La famosa app per videoconferenzeMeetings rende finalmente disponibile unaannunciata diversi mesi fa ma poi sparita nel nulla. La modalità “” è ora disponibile sia per gli abbonati al servizio che non, e permette loro di selezionare uno sfondo utile ad “immergere” i partecipanti a una riunione in una sorta di “spazio virtuale”, seguendo grossomodo l’esempio della modalità Together dell’app rivale Microsoft Teams. Seppur con un limite massimo di 25 partecipanti, e con gli ovvi limiti derivanti dalla ...