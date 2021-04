Blood of Heroes è il punto di incontro tra Dark Souls e For Honor. La closed beta ha una data (Di giovedì 29 aprile 2021) Blood of Heroes si presenta come il punto di incontro tra Dark Souls e For Honor, ed entrambe le ispirazioni sono chiaramente visibili dal trailer di annuncio, mentre i guerrieri medievali si affrontano in battaglie PvP nell'arena. Il gioco uscirà sia su console che su PC, ma coloro che sono interessati a provarlo il prima possibile, possono iscriversi alla closed beta per PC in questo momento. Sviluppato da Vizor Games, uno studio noto soprattutto per i suoi giochi mobile e social, Blood of Heroes vedrà gli sviluppatori debuttare su PC e console. "Volevamo creare un gioco che vorremmo noi stessi giocare: un mondo malvagio e adrenalinico, ispirato a Dark Souls, con ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021)ofsi presenta come ilditrae For, ed entrambe le ispirazioni sono chiaramente visibili dal trailer di annuncio, mentre i guerrieri medievali si affrontano in battaglie PvP nell'arena. Il gioco uscirà sia su console che su PC, ma coloro che sono interessati a provarlo il prima possibile, possono iscriversi allaper PC in questo momento. Sviluppato da Vizor Games, uno studio noto soprattutto per i suoi giochi mobile e social,ofvedrà gli sviluppatori debuttare su PC e console. "Volevamo creare un gioco che vorremmo noi stessi giocare: un mondo malvagio e adrenalinico, ispirato a, con ...

Advertising

GamingTalker : Blood of Heroes annunciato, è un nuovo titolo PvP a tema vichinghi - tragiciandesire : House of Hades Riordan Camp half-blood chronicles n.9 Heroes of Olympus n.4 Iniziato il 28/04/21 alle 9:39 Per… -