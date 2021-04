ATP Estoril 2021, Corentin Moutet sorprende Denis Shapovalov, Garin avanza senza giocare (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è chiuso il giovedì del torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo. La giornata di oggi ha disegnato il quadro dei quarti di finale, con i migliori otto che si giocheranno il titolo di trentunesimo campione in terra lusitana. Tra di loro, a gran sorpresa, non c’è Denis Shapovalov. Il primo favorito del seeding si è inchinato in tre set a Corentin Moutet, sprecando un break di vantaggio nell’ultima frazione. Il canadese ha pagato la brutta giornata al servizio, mostrando il fianco al francese capace di salvare nove delle tredici palle break a cui è andato incontro. Contro di lui ci sarà un vecchio volpone come Albert Ramos-Vinolas, che non ha avuto grandi grattacapi contro Pierre-Hughues Herbert. L’esperto spagnolo ha comandato il match a proprio piacimento nella prima frazione, chiusa sul 6-2; il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è chiuso il giovedì del torneo ATP 250 di, in Portogallo. La giornata di oggi ha disegnato il quadro dei quarti di finale, con i migliori otto che si giocheranno il titolo di trentunesimo campione in terra lusitana. Tra di loro, a gran sorpresa, non c’è. Il primo favorito del seeding si è inchinato in tre set a, sprecando un break di vantaggio nell’ultima frazione. Il canadese ha pagato la brutta giornata al servizio, mostrando il fianco al francese capace di salvare nove delle tredici palle break a cui è andato incontro. Contro di lui ci sarà un vecchio volpone come Albert Ramos-Vinolas, che non ha avuto grandi grattacapi contro Pierre-Hughues Herbert. L’esperto spagnolo ha comandato il match a proprio piacimento nella prima frazione, chiusa sul 6-2; il ...

