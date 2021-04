Assassin's Creed Valhalla avrà un terzo DLC? Un dataminer lo conferma (Di giovedì 29 aprile 2021) Al lancio di Assassin's Creed Valhalla Ubisoft aveva annunciato i suoi programmi per il gioco dopo la sua pubblicazione: ci sarebbe stata una stagione di aggiornamenti composta da due DLC a pagamento e da quattro contenuti stagionali gratuiti. Ieri però un dataminer francese ha rivelato di aver trovato delle informazioni inedite nei file di Ubisoft, in particolare riguardanti la parola "Muspelheim" e "DLC". Che sia in programma una visità in un terzo DLC? Ovviamente sono solo speculazioni e la parola potrebbe riferirsi ad altro, ma l'accostamento di Muspelheim e DLC fa sicuramente pensare a questo. Ecco l'immagine condivisa dal miner in un tweet. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Al lancio di'sUbisoft aveva annunciato i suoi programmi per il gioco dopo la sua pubblicazione: ci sarebbe stata una stagione di aggiornamenti composta da duea pagamento e da quattro contenuti stagionali gratuiti. Ieri però unfrancese ha rivelato di aver trovato delle informazioni inedite nei file di Ubisoft, in particolare riguardanti la parola "Muspelheim" e "". Che sia in programma una visità in un? Ovviamente sono solo speculazioni e la parola potrebbe riferirsi ad altro, ma l'accostamento di Muspelheim efa sicuramente pensare a questo. Ecco l'immagine condivisa dal miner in un tweet. Leggi altro...

