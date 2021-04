Antonello Venditti super ospite al concertone Primo maggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021)sarà tra i cantanti che si esibiranno aldel. La notizia inaspettata arriva direttamente dai canali social dell’evento che pubblicano un video dove il cantante da il grande annuncio. L’annuncio inaspettato dai canali social dell’eventosi mostra in un video dichiarandosi felicissimo dopo le prove che ha appena terminato in piazza San Giovanni e che salirà anche lui sul palco del. “Unche sarà molto diverso da quello dell’anno scorso” ma al quale il cantante quest’anno non vuole mancare. Tutte le news suldelCome da tradizione, per la Festa dei Lavoratori torna l’atteso ...