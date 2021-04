Altamura, sequestrato un arsenale di armi: mine anticarro, mitragliatori e bombe a mano (Di giovedì 29 aprile 2021) Un vero e proprio arsenale da guerra è stato sequestrato in una masseria di Altamura, nel Barese: ritrovati 65 fucili mitragliatori d'assalto tra cui Uzi e kalashnikov, 33 fucili comprese carabine di precisione, 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole. A condurre l’operazione la squadra mobile di Bari, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'inchiesta era nata su segnalazione della Procura di Bari, che l'ha segnalata a Lecce per competenza territoriale. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Un vero e proprioda guerra è statoin una masseria di, nel Barese: ritrovati 65 fucilid'assalto tra cui Uzi e kalashnikov, 33 fucili comprese carabine di precisione, 99 pistole,, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole. A condurre l’operazione la squadra mobile di Bari, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'inchiesta era nata su segnalazione della Procura di Bari, che l'ha segnalata a Lecce per competenza territoriale.

Advertising

rtl1025 : ?? L'#arsenale da #guerra sequestrato oggi dalla Polizia in una masseria di #Altamura (Bari) 'ad una prima valutazio… - SkyTG24 : Altamura, sequestrato un arsenale di armi: mine anticarro, mitragliatori e bombe a mano - protoromantica : RT @rtl1025: ?? L'#arsenale da #guerra sequestrato oggi dalla Polizia in una masseria di #Altamura (Bari) 'ad una prima valutazione potrebbe… - Dixy62553861 : RT @rtl1025: ?? L'#arsenale da #guerra sequestrato oggi dalla Polizia in una masseria di #Altamura (Bari) 'ad una prima valutazione potrebbe… - barinewstv : Enorme arsenale di armi da guerra sequestrato in una masseria di Altamura -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura sequestrato Sequestrate mine anticarro,65 mitragliatori e bombe a mano ... mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole, è stato sequestrato dalla Squadra Mobile di Bari, su disposizione della Dda di Lecce, in una masseria di Altamura (...

Arsenale con mitragliatori, mine e bombe a mano scoperto in una masseria ad Altamura Un vero e proprio arsenale di armi da guerra è stato sequestrato dalla Squadra Mobile di Bari in una masseria di Altamura. L'inchiesta che ha portato alla scoperta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce ed è nata da una ...

Altamura, sequestrato un arsenale di armi: mine anticarro, mitragliatori e bombe a mano Sky Tg24 Altamura: in una masseria 65 mitragliatori d’assalto, 33 fucili, 99 pistole e centinaia di detonatori Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d’assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per p ...

Puglia, sequestrato ingente arsenale da guerra nascosto in una masseria Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d'assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per p ...

... mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole, è statodalla Squadra Mobile di Bari, su disposizione della Dda di Lecce, in una masseria di(...Un vero e proprio arsenale di armi da guerra è statodalla Squadra Mobile di Bari in una masseria di. L'inchiesta che ha portato alla scoperta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce ed è nata da una ...Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d’assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per p ...Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d'assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per p ...