Violentò una donna in un prato: condannato a 2 anni

Milano - È stato condannato a 2 anni di carcere, con sospensione condizionale, un 23enne di origini egiziane per una violenza sessuale avvenuta il 24 agosto scorso, nei pressi di p iazza Gae Aulenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Violentò una Draghi: 'Vicino all'India, missione assistenza sanitaria' E fa ancor più paura perché si tratta di una cifra con ogni probabilità decisamente sottostimata . "È un completo massacro di dati", ha detto al New York Times Bhramar Mukherjee, epidemiologa dell'...

Violento scontro tra auto a Cisterna: gravi due donne Brutto incidente oggi intorno alle 13 su via Nettuno, nel comune di Cisterna, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare due macchine, una Nissan Micra e una Fiat Croma, con a bordo una ragazza di 20 anni e una donna di 41 si sono scontrate all'altezza della chiesa di Olmobello. L'impatto, quasi frontale, è stato molto violento. Entrambe le donne che erano alla guida delle auto ...

