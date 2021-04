Trovare equilibrio con l’Iran. Bin Salman sorprende tutti (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Stiamo cercando di avere buone relazioni con l’Iran miriamo a vedere un Iran prospero, stiamo lavorando con i nostri partner nella regione per superare le nostre differenze con l’Iran, in particolare il sostegno della Repubblica islamica alle milizie sciite e allo sviluppo del suo programma nucleare”. Queste parole sulle “buone relazioni” con Teheran sono l’inusuale commento che il principe ereditario saudita e factotum del regno, Mohammed bin Salman, ha fatto in una video intervista (altrettanto inusuale) al “Liwan Al Mudaifer Show” andata in onda martedì 27 aprile sulla Tv di Stato saudita. Si tratta di dichiarazioni molti importanti che arrivano nelle settimane che seguono un vertice tra intelligence che sauditi e iraniani hanno avuto a Baghdad. MbS (acronimo con cui il principe viene comunemente indicato dai media internazionali) ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Stiamo cercando di avere buone relazioni conmiriamo a vedere un Iran prospero, stiamo lavorando con i nostri partner nella regione per superare le nostre differenze con, in particolare il sostegno della Repubblica islamica alle milizie sciite e allo sviluppo del suo programma nucleare”. Queste parole sulle “buone relazioni” con Teheran sono l’inusuale commento che il principe ereditario saudita e factotum del regno, Mohammed bin, ha fatto in una video intervista (altrettanto inusuale) al “Liwan Al Mudaifer Show” andata in onda martedì 27 aprile sulla Tv di Stato saudita. Si tratta di dichiarazioni molti importanti che arrivano nelle settimane che seguono un vertice tra intelligence che sauditi e iraniani hanno avuto a Baghdad. MbS (acronimo con cui il principe viene comunemente indicato dai media internazionali) ...

