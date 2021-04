Torre Guaceto, salvato un gruccione in difficoltà: "Un operaio lo ha trovato nel cantiere" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il coloratissimo esemplare si è fermato a Carovigno ed è stato portato al centro recupero fauna selvatica di Torre Guaceto: ora sarà curato e poi rimesso in libertà Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il coloratissimo esemplare si è fermato a Carovigno ed è stato portato al centro recupero fauna selvatica di: ora sarà curato e poi rimesso in libertà

Advertising

BrindisiSette : Torre Guaceto, sequestrata un?area di 1500 metri quadri per opere non autorizzate - rep_bari : Torre Guaceto, salvato un gruccione in difficoltà: 'Un operaio lo ha trovato nel cantiere' [di Gennaro Totorizzo] [… - StraNotizie : Torre Guaceto, salvato un gruccione in difficoltà: 'Un operaio lo ha trovato nel cantiere' - OstuniNews : Torre Guaceto, centro velico nel mirino della Guardia Costiera: due denunce per occupazione abusiva di area demania… - brindisilibera : New post (SEQUESTRATA AREA DEMANIALE MARITTIMA DI 1.500 METRI QUADRATI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE… -