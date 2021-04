Sud Sudan: Attentato al vescovo Christian Carlassare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lotte per il potere che s’intrecciano con le posizioni religiose. Tutto all’interno di un Paese che, stando alle Nazioni Unite, è sull’orlo di un “conflitto su larga scala”. La notizia dell’Attentato al vescovo Carlassare in Sud Sudan è stata lanciata dal sito dei comboniani Nigrizia, e le agenzia italiane l’hanno ripresa. Christian Carlassare, che è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lotte per il potere che s’intrecciano con le posizioni religiose. Tutto all’interno di un Paese che, stando alle Nazioni Unite, è sull’orlo di un “conflitto su larga scala”. La notizia dell’alin Sudè stata lanciata dal sito dei comboniani Nigrizia, e le agenzia italiane l’hanno ripresa., che è

Advertising

Avvenire_Nei : Il vescovo Carlassare: 'Tornerò a camminare. E riprenderò la mia missione' - Radio3tweet : Il messaggio di Monsignor Christian Carlassare, vittima di un attentato in Sud Sudan che ci parla da un ospedale di… - repubblica : Sud Sudan, per la gambizzazione del vescovo arrestati alcuni tre preti e diversi laici in posizioni preminenti nell… - AmisaraelChai : RT @ilgiornale: Christian Carlassere parla dopo l'aggressione in Sud Sudan: 'Stavano eseguendo un ordine' - giandomenic45 : RT @ilgiornale: Christian Carlassere parla dopo l'aggressione in Sud Sudan: 'Stavano eseguendo un ordine' -