Spezia, test contro la Primavera: 7-1 con doppiette di Nzola e Galabinov (Di mercoledì 28 aprile 2021) Settimana importante per lo Spezia di Vincenzo Italiano, atteso in casa del Verona sabato 1 maggio. Questo pomeriggio sul campo di Follo le Aquile hanno sostenuto un test in famiglia contro la Primavera, terminato sul punteggio di 7-1 in favore della prima squadra grazie alle doppiette di Galabinov e Nzola e alle reti di Saponara, Acampora e Mattiello, mentre per la Primavera gol firmato Sakho. Per Erlic ancora lavoro a parte. Domani pomeriggio è previsto un nuovo allenamento al 'Comunale' di Follo. SportFace.

