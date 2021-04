Serie C, 4 punti di penalizzazione per la Sambenedettese per violazioni norme Covisoc (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tegola in casa Sambenedettese: a seguito di violazioni delle norme CO.VI.SO.C. sono stati inflitti 4 punti di penalità al club marchigiano. punti che sono il male minore in questo momento, visto che il club è molto vicino a scomparire nelle prossime settimane. Questa la nota della FIGC: “Quattro punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione, e una ammenda di euro 3.000,00, sono stati inflitti alla Sambenedettese, per i mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori, dal Tribunale Federale Nazionale, riunito in Camera di Consiglio.A seguito dei deferimenti del Procuratore Federale, il Tribunale, riuniti preliminarmente i procedimenti, ha accolto i deferimenti e inflitto 6 mesi di inibizione all’amministratore unico e legale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tegola in casa: a seguito didelleCO.VI.SO.C. sono stati inflitti 4di penalità al club marchigiano.che sono il male minore in questo momento, visto che il club è molto vicino a scomparire nelle prossime settimane. Questa la nota della FIGC: “Quattrodiin classifica, da scontarsi nella corrente stagione, e una ammenda di euro 3.000,00, sono stati inflitti alla, per i mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori, dal Tribunale Federale Nazionale, riunito in Camera di Consiglio.A seguito dei deferimenti del Procuratore Federale, il Tribunale, riuniti preliminarmente i procedimenti, ha accolto i deferimenti e inflitto 6 mesi di inibizione all’amministratore unico e legale ...

