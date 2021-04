Napoli: la prima mostra interattiva su Frida Kahlo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGuardare negli occhi Frida Kahlo come se fosse una magia. Punta tutto sull’incanto e le suggestioni della tecnologia interattiva 10D e dei dipinti animati la mostra multimediale Frida Kahlo – Il Caos Dentro, organizzata da Navigare S.r.l., per un viaggio totale e immersivo nella vita della celebre pittrice messicana scomparsa quasi 70 anni fa. Originale, icona di ribellione, di passione e di stile, Frida Kahlo è stata raccontata in tutto il mondo, ma mai così da vicino come in questa mostra che farà tappa a Napoli, dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 nel monumentale Palazzo Fondi. Nel Caos Dentro, infatti, la tecnologia è la porta di accesso all’universo della vibrante personalità della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGuardare negli occhicome se fosse una magia. Punta tutto sull’incanto e le suggestioni della tecnologia10D e dei dipinti animati lamultimediale– Il Caos Dentro, organizzata da Navigare S.r.l., per un viaggio totale e immersivo nella vita della celebre pittrice messicana scomparsa quasi 70 anni fa. Originale, icona di ribellione, di passione e di stile,è stata raccontata in tutto il mondo, ma mai così da vicino come in questache farà tappa a, dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 nel monumentale Palazzo Fondi. Nel Caos Dentro, infatti, la tecnologia è la porta di accesso all’universo della vibrante personalità della ...

