MotoGP | GP Spagna 2021 | calendario | tv | streaming | programma TV8 | DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale torna in scena e lo fa nella tradizionale cornice di Jerez de la Frontera (), sede del quarto round del campionato. Sulla pista andalusa i centauri dovranno mettere a punto le proprie moto al meglio possibile per trovare velocità su di un circuito tortuoso e non semplice da interpretare. Inla Yamaha vorrà confermarsi come il riferimento. Nelle prime tre prove, la scuderia di Iwata si è imposta con Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Risultati che hanno proiettato il francese in vetta alla classifica generale, con l’impressione che il suo feeling rispetto all’anno passato sia invidiabile in sella alla M1. Se si guarda al 2020, sul tracciato spagnolo, si ricordano i due successi del transalpino e pertanto le possibilità per far bene ci sono tutte. Altro episodio noto è ...