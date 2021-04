L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi sorprende su Ignazio Moser e rompe il silenzio su Akash Kumar: “Fa tenerezza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 15 continua a suscitare dibattito. Dopo la puntata andata in onda lunedì 26 aprile, che ha assistito all’uscita definitiva di Vera Gemma, Ilary Blasi ha deciso di tirare un po’ le somme. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice, che proprio oggi compie 40 anni, si è aperta a una lunga confessione sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021)dei15 continua a suscitare dibattito. Dopo la puntata andata in onda lunedì 26 aprile, che ha assistito all’uscita definitiva di Vera Gemma,ha deciso di tirare un po’ le somme. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice, che proprio oggi compie 40 anni, si è aperta a una lunga confessione sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - grazia139 : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… - OrianaVilla9 : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… -