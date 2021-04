Lega | Ciacciarelli | Zingaretti e Raggi entrambi da commissariare

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Continua il solito teatrino sui rifiuti.vuoleil comune di Roma, governato dal M5S, con il quale governa la Regione Lazio. In verita’ andrebbero commissariati!” “Il trasferimento dei rifiuti presso la discarica di Viterbo e di quelli della Capitale in Toscana e’ l’ennesima conferma dell’incapacita’ da parte della regione Lazio dimostrata nella gestione degli stessi.” “Quanto ancora dovremo continuare cosi’? Ribadisco la necessita’ da parte del Governo di nominare un Commissario sui rifiuti con pieni poteri per scrivere rapidamente un nuovo piano e costruire gli impianti necessari alla chiusura del ciclo.” “Dal 2017 manca un piano industriale ed anche uno di risanamento di Ama e gli effetti si vedono. Inoltre la vicenda giudiziaria, che avra’ il suo corso, pone una legittima domanda: avra’ ...