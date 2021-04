La moglie di Thiago Silva se la prende con Werner

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Isabelle, ladi, su Instagram ieri sera ha compiuto uno sfogo nei confronti di Timoper le occasioni sprecate sotto porta dal Chelsea contro il Real Madrid. Mentre il Chelsea pareggiava contro il Real Madrid, Isabelle ha detto: “Sarà il karma ma in ogni squadra in cui vac’è un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tante le critiche ai danni del centravanti ex Lipsia, tra cui quelle che giungono dalladiSilva. Un vero e proprio sfogo quello della signora Silva secondo quanto riporta anche il ...Ladi, difensore blues appunto, come riporta anche il Mirror, con una serie di stories su Instagram si è sfogata a proposito della mancanza di gol dovuta agli errori dell'attaccante. "...La moglie di Thiago Silva si è resa protagonista di un vero e proprio sfogo sui social durante la semifinale d’andata di Champions tra il ...Chelsea, la moglie di Thiago Silva punzecchia Timo Werner per la prestazione negativa sfoggiata contro il Real Madrid ...