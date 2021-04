India, superate 200mila vittime: sta finendo la legna per bruciare i corpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le vittime per il Covid in India hanno superato le 200 mila con il primato di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Stando ai dati ufficiali del ministero della Salute i decessi nel Paese a causa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 aprile 2021) Leper il Covid inhanno superato le 200 mila con il primato di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Stando ai dati ufficiali del ministero della Salute i decessi nel Paese a causa...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - RaiNews : I positivi in India sono 18 milioni - MediasetTgcom24 : Covid, in India altri 3mila morti: superate le 200mila vittime #covid - bizcommunityit : Covid, India, superate le 200 mila vittime - HernandMaren : RT @KinmenQuemoy: #Covid, #India, superate le 200 mila vittime -