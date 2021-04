India, la paura delle varianti e l’infinito bisogno di vaccini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono più di 200mila le vittime per il Covid in India, sono oltre 3mila i morti solo nelle ultime 24 ore. Sono i dati ufficiali, ma secondo gli esperti sono molti di più. I positivi sono 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile i nuovi casi sono stati sei milioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono più di 200mila le vittime per il Covid in India, sono oltre 3mila i morti solo nelle ultime 24 ore. Sono i dati ufficiali, ma secondo gli esperti sono molti di più. I positivi sono 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile i nuovi casi sono stati sei milioni.

Advertising

CybercaffeL : @viciobonura @mgorza2 @disinformatico É solo l'epilogo di una politica sanitaria, quella adottata dell'#India che h… - LaTentatrice : #INDIA ho rispetto per questo paese ma non lo capirò mai, con le sue contraddizioni, prego per voi fratelli che po… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #terremoto #india, forte scossa di magnitudo 6: «Crolli e tanta paura tra la gente» - Vicval182505 : RT @gabrillasarti2: Ecco perché terrore per i contagi in India, 190.000 decessi su 1miliardo 366 milioni di residenti , 30.000 indiani nei… - zazoomblog : Terremoto in India scossa di magnitudo 6: crolli e paura tra i cittadini - #Terremoto #India #scossa #magnitudo -