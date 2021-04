Ilary Blasi compie 40 anni | l’inatteso messaggio di Francesco Totti

(Di mercoledì 28 aprile 2021)oggi, mercoledì 28 aprile, 40: il maritospiazza tutti con un inatteso. Oggi, mercoledì 28 aprile, è un giorno speciale perche40. Un compleanno importante per la conduttrice che è riuscita, in questi, a costruirsi una brillante carriera, ma soprattutto, una splendida L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi, Ilary Blasi attacca Rocca per il no alla prova del bacio - zazoomblog : Isola 2021 Ilary Blasi distrugge Massimiliano Rosolino “Vabbè ho spiegato …” - #Isola #Ilary #Blasi #distrugge - zazoomblog : Isola 2021 Ilary Blasi distrugge Massimiliano Rosolino “Vabbè ho spiegato …” - #Isola #Ilary #Blasi #distrugge - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi nel dietro le quinte dell'isola dei famosi ????????????? - zazoomblog : Buon compleanno Francesco Porrà Ilary Blasi Pier Silvio Berlusconi… - #compleanno #Francesco #Porrà #Ilary -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Vanity Fair Italia

E' andata in onda un'altra puntata de L'Isola dei famosi condotta dache si sta rivelando molto adatta a questo ruolo perché sa come bacchettare ma anche elogiare i suoi naufraghi.non è una che le manda a dire e, ogni volta che deve redarguire ...Con i suoi grandi occhi azzurro cielo, le sopracciglia folte e ben disegnate, la chioma bionda da sempre portata lunga,ha molto a che vedere con l'immaginario della principessa delle favole . Bellissima lo è sempre stata, come dimostrano i primi spot televisivi registrati a metà anni Ottanta , nei quali ...Ilary Blasi compie oggi, mercoledì 28 aprile, 40 anni: il marito Francesco Totti spiazza tutti con un inatteso messaggio. Fonte: https://www.instagram.com/ilaryblasi/ Oggi, merco ...L'ex Capitano della Roma ha dedicato parole d'amore alla moglie: "Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni" ...