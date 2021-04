Fiera Milano, assemblea approva bilancio 2020 (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Fiera Milano, riunitasi oggi sotto la presidenza di Carlo Bonomi, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e determinato il relativo compenso (Monica Mannino è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale, approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e approvato il Piano di incentivazione “Piano di Performance shares 2021-2022”. Nel corso dell’assemblea è stato presentato il bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita netta di 34,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto pari a 34,3 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ordinaria degli azionisti di, riunitasi oggi sotto la presidenza di Carlo Bonomi, hato ilal 31 dicembre, nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e determinato il relativo compenso (Monica Mannino è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale,to la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti eto il Piano di incentivazione “Piano di Performance shares 2021-2022”. Nel corso dell’è stato presentato ilConsolidato al 31 dicembre, che si è chiuso con una perdita netta di 34,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto pari a 34,3 milioni di ...

Salone del Mobile? Apa Confartigianato chiede: "Costi più bassi per gli espositori" Che sono una delle anime più veraci ed importanti della fiera dedicata al design e all'arredamento. La posizione di Apa Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza , l'associazione più ...

Fiera Milano, assemblea approva bilancio 2020 ilmessaggero.it Pitti porta l’uomo a luglio. Date confermate per Milano e Parigi Le kermesse si aprirà a Firenze il 30 giugno per tre giorni, tra il menswear francese e la couture «Sarà una 100° edizione piena di orgoglio», spiega ...

