Fiamme alla ex Snia: a fuoco rifiuti abbandonati, intervengono i vigili del fuoco (Di mercoledì 28 aprile 2021) Incendio alla ex Snia di Varedo. Vanno in fumo rifiuti abbandonati. Il rogo è divampato martedì 27 aprile alle 10.30. Scattato l'allarme sono immediatamente giunti i soccorsi: squadre del comando dei ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Incendioexdi Varedo. Vanno in fumo. Il rogo è divampato martedì 27 aprile alle 10.30. Scattato l'rme sono immediatamente giunti i soccorsi: squadre del comando dei ...

Advertising

chetempochefa : 'Ma sei così Un'attrice comica La bomba atomica Sì, ma tu sei così In fiamme, sei Notre-Dame Alla Scala, l'Opera'… - antonino365 : RT @antonino365: Creatura delle tenebre e principessa dell’abisso padrona delle fiamme e fuoco del mio obelisco, al desiderio mi inchino e… - antonino365 : RT @antonino365: Tra canti e suoni la voglia danza con la lingua di fuori scivola tra le fiamme tra sospiri e i sussurri della carne, in me… - _danrmxl : RT @pondgitsune: Harry Lloyd as Viserys Targaryen per riportare alla luce vecchie fiamme in vista delle foto dei nuovi Targaryen della hbo… - auroraghilardi : RT @pondgitsune: Harry Lloyd as Viserys Targaryen per riportare alla luce vecchie fiamme in vista delle foto dei nuovi Targaryen della hbo… -