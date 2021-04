Diletta Leotta Dimentica Can Yaman Con un Nuovo Amore!

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra essere definitivamente giunta al capolinea la storia trae Can. Ma le novità non sono finite qui. La giornalista sportiva avrebbe già unScopriamo insieme di chi si tratta! È finita la love story trae Cane questa volta la rottura sembra essere definitiva. Ma le news non sono finite qui. Dagospia lancia una notizia bomba clamorosa:avrebbe già unStando alle ultime indiscrezioni di Roberto D’Agostino, la bella giornalista, volto di Dazn avrebbe giàto il tenebroso attore turco e iniziato una frequentazione con un altro uomo. Di chi si tratta? Il fortunato sarebbe Ryan ...

Il flirt trae Ryan Friedkin è vero? La foto del bacio tra la conduttrice di Dazn e il vice - presidente della Roma pubblicata dal settimanale Oggi sembrerebbe avvalorare il gossip.. Dopo le voci ...... parla l'ex agente: "Napoli piazza ideale per lui, è abituato alle pressioni" Calciomercato, Giuntoli segue Parisi dell'Empoli CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Paolo Bargiggia attacca: "...Un settimanale ha pubblicato in copertina uno scatto del 2020 in cui Leotta si baciava con Friedkin, su IG Diletta smentisce il flirt ...Diletta Leotta finisce sotto accusa: la giornalista di Dazn criticata pesantemente dal giornalista. Lunghissimo sfogo, cos'è successo ...