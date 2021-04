Covid, un francobollo per gli 'eroi della pandemia' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico il francobollo dedicato alle professioni sanitarie. "L'emissione del francobollo in vostro onore - ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti - è un ulteriore riconoscimento per quello che avete fatto e continuerete a fare sul fronte di questa battaglia contro il virus. Questo francobollo, per altro bellissimo, fatto per rimanere nel tempo testimonia - ha aggiunto Giorgetti - la drammatica fase storica che viviamo ma anche tutto quello che è stato fatto nella lotta contro il Covid. Non mi riferisco solo al profilo medico in senso stretto ma anche all'alto senso civico dimostrato, all'assistenza umana e di conforto che tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, avete dato ai malati rispetto a una cosa di cui si ignoravano le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico ildedicato alle professioni sanitarie. "L'emissione delin vostro onore - ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti - è un ulteriore riconoscimento per quello che avete fatto e continuerete a fare sul fronte di questa battaglia contro il virus. Questo, per altro bellissimo, fatto per rimanere nel tempo testimonia - ha aggiunto Giorgetti - la drammatica fase storica che viviamo ma anche tutto quello che è stato fatto nella lotta contro il. Non mi riferisco solo al profilo medico in senso stretto ma anche all'alto senso civico dimostrato, all'assistenza umana e di conforto che tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, avete dato ai malati rispetto a una cosa di cui si ignoravano le ...

