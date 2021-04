Covid | Trovaprezzi it | aumentano vendite on line di vino e alcolici

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - La situazione di isolamento prolungato ha influenzato inevitabilmente anche le abitudini alimentari e di vita delle persone. Complici la chiusura di negozi specializzati e la completa mancanza di degustazioni in cantine ed enoteche, nel corso del 2020 è cresciuto l'interesse nei confronti dell'acquisto dion. Secondo un recente studio di.it, il comparatore di prezzi onleader in Italia, il 2020 si è chiuso con +33% nella categoria(con circa 1milione e 200mila ricerche) e con +20% nella categoria dedicata ai vini (con oltre 2milioni e 900mila ricerche) rispetto all'anno precedente. Dall'inizio della pandemia, i picchi di crescita sono stati evidenti nei mesi di aprile 2020 per i super(+111% rispetto ad aprile ...

Roma, 28 apr. (Labitalia) - La situazione di isolamento prolungato ha influenzato inevitabilmente anche le abitudini alimentari e di vita delle persone. Complici la chiusura di negozi specializzati e la completa mancanza di degustazioni in cantine ed enoteche, nel corso del 2020 è cresciuto l'interesse nei confronti dell'acquisto di alcolici online. Secondo un recente studio di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, il 2020 si è chiuso con +33% nella categoria superalcolici (con circa 1 milione e 200mila ricerche) e con +20% nella categoria dedicata ai vini (con oltre 2 milioni e 900mila ricerche) rispetto all'anno precedente.