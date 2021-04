Covid: Spagna,10 giorni quarantena per gli arrivi dall'India (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il periodo di quarantena obbligatoria per chi arriva dall'India alla Spagna sarà di 10 giorni: è quanto raccolto nell'ordinanza del Ministero della Sanità pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. La misura sarà valida dal 1 maggio. Inoltre, una volta in Spagna i viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone realizzato nelle 72 ore precedenti all'arrivo. Leggi su ansa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il periodo diobbligatoria per chi arrivaallasarà di 10: è quanto raccolto nell'ordinanza del Ministero della Sanità pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. La misura sarà valida dal 1 maggio. Inoltre, una volta ini viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone realizzato nelle 72 ore precedenti all'arrivo.

