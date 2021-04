Covid, le notizie. Accordo in maggioranza sul coprifuoco: sarà rivisto a metà maggio. LIVE (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo valuterà in base a contagi e vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'Accordo anche Lega e Renzi. Disinnescato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghi sarà presentato oggi alla Commissione europea. 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer verranno distribuite da oggi alle Regioni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo valuterà in base a contagi e vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'anche Lega e Renzi. Disinnescato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghipresentato oggi alla Commissione europea. 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer verranno distribuite da oggi alle Regioni

Agenzia_Ansa : Nessun contagiato dopo il concerto a Barcellona. All'evento-esperimento avevano partecipato 5.000 persone #ANSA - Agenzia_Ansa : Nessun caso di coronavirus è stato registrato tra i 5.000 partecipanti al concerto-esperimento organizzato a Barcel… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - ElVengadorDelF5 : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Accordo in maggioranza sul coprifuoco: sarà rivisto a metà maggio. LIVE - MarcelloFrancol : ?? Oggi 28 aprile 2021 il Presidente di ORSAN Dario Francolino interverrà alla trasmissione CHE GIORNO È, in diretta… -