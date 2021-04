Caronno | a rischio le materne paritarie | “Anche a noi sostegni pubblici”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Basta con questa profonda disparità di trattamento economico per le famiglie dei nostri bambini”. Le scuole dell’infanzia“San Vincenzo De Paoli” e “Cardinale Colombo” diPertusella aderiscono alla mobilitazione promossa dalla Federazione Italiana ScuoleNazionale, che ha l’obiettivo di sensibilizzare famiglie, operatori, istituzioni e popolazione per superare la differenza nel sostegno pubblico tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caronno rischio

Il Notiziario

...dei posti ospedalieri indicano che si è passati da un livello dialto a uno di... Domenica aPertusella il Vado sfiderà la Caronnese mentre il derby tra Varese e Legnano è ...Per procedere senza ildi perdersi è bene avere chiaro come si sviluppa il sentiero in modo ... Gazzada Schianno e Morazzone per entrare nel comune di Castiglione Olona nella piana di...CARONNO PERTUSELLA – Vanno avanti le azioni di pulizia della “Valle del Lura” ad opera di gruppi di volontari. Nello specifico, la Protezione civile di Caronno Pertusella nei ...Al parchetto di via Oberdan, molto frequentato dai cani, sono tutti davvero preoccupati. Sono ancora state rinvenute crocchette che hanno destato sospetti Al parchetto di via Oberdan, molto frequentat ...