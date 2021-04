Calciomercato Juventus | colpo a centrocampo | Arriva l’ok!

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Gazzetta_it : Juve, come cambi con Allegri? - gilnar76 : Malagò avverte: «Super League? P ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Guardiola snobba Ronaldo? Il ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Galderisi: «Sarri massacrato, ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Lasta seriamente pensando al colpo Donnarumma a parametro zero, date le difficili trattative del portiere con il Milan per il rinnovo contrattuale. In questa corsa per accaparrarselo, secondo ...Questi i tre testi diffusi: Il 7 settembre Paratici parla in chat con un altro manager della. 'Se riesci 16,15 vieni al jtc che ti parlo di Sarri e Higuain... magari ci colleghiamo anche con ...La Juventus ha inserito Demiral nella lista dei sacrificabili nella prossima sessione di mercato: l'Everton pronto a spendere 25-30 milioni ...“La SuperLega da parte mia è stata vissuta come un tentativo di Golpe contro la Uefa e la Fifa. Trovare nuove risorse economiche per sanare i bilanci in rosso di diverse società, lascia il rammarico.