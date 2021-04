Bitcoin fa nuovi proseliti. Anche Mastercard sceglie la criptovaluta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ancora un’apertura, di quelle che non passano certo inosservate, verso l’universo delle criptovalute. Nell’anno che sta sancendo l’ingresso di Bitcoin&co nel novero delle transazioni internazionali (ma non mancano timori e paure delle bAnche centrali) Anche Mastercard, uno dei leader globali nei pagamenti elettronici, offre il fianco alle criptomonete. E lo fa con Gemini, l’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, fresca di partnership con il gigante dei pagamenti Mastercard e con l’istituto di credito digitale nonché emittente di carte di credito WebBank. Obiettivo, lanciare nel giro di pochi mesi una nuova carta di credito con premi in criptovaluta. La carta di credito fornirà dei premi in criptomoneta in tempo reale, con un guadagno fino al 3% sui pasti, al 2% sui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ancora un’apertura, di quelle che non passano certo inosservate, verso l’universo delle criptovalute. Nell’anno che sta sancendo l’ingresso di&co nel novero delle transazioni internazionali (ma non mancano timori e paure delle bcentrali), uno dei leader globali nei pagamenti elettronici, offre il fianco alle criptomonete. E lo fa con Gemini, l’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, fresca di partnership con il gigante dei pagamentie con l’istituto di credito digitale nonché emittente di carte di credito WebBank. Obiettivo, lanciare nel giro di pochi mesi una nuova carta di credito con premi in. La carta di credito fornirà dei premi in criptomoneta in tempo reale, con un guadagno fino al 3% sui pasti, al 2% sui ...

Advertising

lecriptovalute : #Tradingview: nuovi rialzi per #Bitcoin - MastroBlockcha1 : RT @cryptonomist_: #Tradingview: nuovi rialzi per #Bitcoin - cryptonomist_ : #Tradingview: nuovi rialzi per #Bitcoin - profste : Video Analisi settimanale profste | Novità Micro Dax EuroStoxx | CFD Bitcoin, Ethereum e Webinar Cripto Partecipa… - isimoneyrifle7 : RT @cripto_zen: Secondo deposito in usdt da gennaio. Gli istituzionali stanno comprando il dip su #Bitcoin E voi? State comprando? Per… -