Amici 20, Stash rivela su Emanuele Filiberto: "Me lo aspettavo diverso.." (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continua il grande successo serale, del programma 'Amici', condotto da Maria De Filippi, che in questa edizione, vede come giudici, Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. Stash, leader dei The KolorsIl successo di questa edizione, è dovuto, oltre che alla bravura degli allievi, e la professionalità degli insegnanti, anche alla simpatia della giuria. Amici 20, Stash rivela su Emanuele Filiberto: " Me lo aspettavo diverso.." Durante le puntate del serale, è infatti evidente al pubblico a casa, la complicità e la l'armonia, che si è creata tra i tre giudici, che oltre a prendere il loro ruolo seriamente, non mancano di fare battute, ...

