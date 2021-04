Addio Lavezzi al Maradona, Borriello: «Va bene ma ad una condizione» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si parla di un possibile Addio al calcio giocato di Lavezzi da disputare al Maradona di Napoli: ecco il possibile scenario Addio al calcio di Lavezzi al Maradona di Napoli? Nessun problema per l’assessore allo Sport del capoluogo campano Ciro Borriello ma ad una condizione: le parole a LaPresse. «Se Lavezzi vuole fare la partita di Addio a Napoli, allo stadio Maradona, la potrà fare. Anche perché si potrebbe approfittare di quella finestra temporale, non essendoci concerti neanche quest’anno. Io però prima vorrei inaugurare lo stadio Maradona con i tifosi e poi magari organizzare, se il Pocho vuole, la sua partita di Addio a Napoli». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si parla di un possibileal calcio giocato dida disputare aldi Napoli: ecco il possibile scenarioal calcio dialdi Napoli? Nessun problema per l’assessore allo Sport del capoluogo campano Ciroma ad una: le parole a LaPresse. «Sevuole fare la partita dia Napoli, allo stadio, la potrà fare. Anche perché si potrebbe approfittare di quella finestra temporale, non essendoci concerti neanche quest’anno. Io però prima vorrei inaugurare lo stadiocon i tifosi e poi magari organizzare, se il Pocho vuole, la sua partita dia Napoli». L'articolo proviene da Calcio News ...

