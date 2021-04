Aborto, stretta in Arizona: vietato anche per anomalie genetiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, ha firmato il provvedimento che rende illegale l’Aborto sulla base di anomalie genetiche. PHOENIX (USA) – L’Arizona ha varato una legge che vieta l’interruzione di gravidanza sulla base di anomalie genetiche, come a esempio la sindrome Down. Le dichiarazioni del governatore dell’Arizona “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati. Questa legge protegge le vite umane“. Così ha dichiarato Doug Ducey, il governatore dello stato. Aborto vietato, previsto il carcere La firma del 57enne repubblicano ha tradotto in legge il provvedimento precedentemente approvato. Una norma ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governatore dell’, Doug Ducey, ha firmato il provvedimento che rende illegale l’sulla base di. PHOENIX (USA) – L’ha varato una legge che vieta l’interruzione di gravidanza sulla base di, come a esempio la sindrome Down. Le dichiarazioni del governatore dell’“C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati. Questa legge protegge le vite umane“. Così ha dichiarato Doug Ducey, il governatore dello stato., previsto il carcere La firma del 57enne repubblicano ha tradotto in legge il provvedimento precedentemente approvato. Una norma ...

