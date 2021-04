Wasteland 3 e non solo: inXile al lavoro sul suo prossimo grande gioco ma non sarà mostrato per molto tempo (Di martedì 27 aprile 2021) Il prossimo grande titolo di inXile Entertainment è ancora lontano, secondo il boss dello studio Brian Fargo. Fargo ha anticipato su Twitter il prossimo grande progetto dello studio. A quanto pare, tuttavia, il gioco non verrà mostrato al grande pubblico per un bel po' di tempo. "So che anticipazioni di questo tipo sono crudeli, ma sono entusiasta della grafica, del design e della scrittura per il nostro prossimo grande gioco", ha scritto il boss dello studio su Twitter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) Iltitolo diEntertainment è ancora lontano, secondo il boss dello studio Brian Fargo. Fargo ha anticipato su Twitter ilprogetto dello studio. A quanto pare, tuttavia, ilnon verràalpubblico per un bel po' di. "So che anticipazioni di questo tipo sono crudeli, ma sono entusiasta della grafica, del design e della scrittura per il nostro", ha scritto il boss dello studio su Twitter. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #inXile non mostrerà il suo prossimo grande gioco per molto tempo. #Wasteland3 - wherethoudiest : @_britishsoul_ No dai lui ha effettivamente rilasciato Wasteland, Baby! un paio di anni fa, Lorde non rilascia null… -

Ultime Notizie dalla rete : Wasteland non Mad Max: Furiosa, data e location delle riprese del prequel ... Furiosa ", nuova attesissima pellicola di George Miller, che non porterà avanti la trama del ... Mad Max: The Wasteland Si sono perse le tracce, negli anni, di " Mad Max: The Wasteland ", vero e proprio ...

PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera Se amate i GDR tattici e narrativi allora Wasteland 3 non vi deluderà. Inoltre, in caso vogliate, potrete anche giocarlo in cooperativa online con un amico. Wasteland 3 è in sconto da 59,99 a 29,99 ...

Wasteland 3: in arrivo la patch 1.4.0 iCrewPlay.com Wasteland 3 e non solo: inXile al lavoro sul suo prossimo grande gioco ma non sarà mostrato per molto tempo Il prossimo grande titolo di InXile Entertainment è ancora lontano, secondo il boss dello studio Brian Fargo. Fargo ha anticipato su Twitter il prossimo grande progetto dello studio. A quanto pare, tu ...

Fallout: New Vegas è in sconto su Instant Gaming dell’80% Fallout: New Vegas è un titolo che ormai si porta parecchi anni sulle spalle, ma che rappresenta ancora oggi un'esperienza quasi unica. Se quindi sei uno di quei giocatori che ha conosciuto la sa ...

... Furiosa ", nuova attesissima pellicola di George Miller, cheporterà avanti la trama del ... Mad Max: TheSi sono perse le tracce, negli anni, di " Mad Max: The", vero e proprio ...Se amate i GDR tattici e narrativi alloravi deluderà. Inoltre, in caso vogliate, potrete anche giocarlo in cooperativa online con un amico.3 è in sconto da 59,99 a 29,99 ...Il prossimo grande titolo di InXile Entertainment è ancora lontano, secondo il boss dello studio Brian Fargo. Fargo ha anticipato su Twitter il prossimo grande progetto dello studio. A quanto pare, tu ...Fallout: New Vegas è un titolo che ormai si porta parecchi anni sulle spalle, ma che rappresenta ancora oggi un'esperienza quasi unica. Se quindi sei uno di quei giocatori che ha conosciuto la sa ...