Via libera al calcetto ed è subito assalto ai centri sportivi: boom di prenotazioni per le partitelle tra amici

ANCONA - Via libera al calcetto ed è subito boom di prenotazioni. Una ripartenza attesissima per gli amanti dello sport più praticato in Italia, che da ieri, con il rientro in zona gialla, sono ...

