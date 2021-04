Vaccino, dal 30 aprile riapre il portale per gli over 70: non sarà click day (Di martedì 27 aprile 2021) riapre il portale per le prenotazioni dei vaccini anti - Covid per gli over 70, ma cambia la modalità. Come annunciato nei giorni scorsi dal governatore della Toscana Eugenio Giani, non ci sarà più ... Leggi su pisatoday (Di martedì 27 aprile 2021)ilper le prenotazioni dei vaccini anti - Covid per gli70, ma cambia la modalità. Come annunciato nei giorni scorsi dal gnatore della Toscana Eugenio Giani, non cipiù ...

Advertising

ricpuglisi : Bene che il vaccino prodotto dal glorioso stato innovatore democratico cubano abbia spazzato via la concorrenza di… - CarloCalenda : Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazi… - reportrai3 : Sono tanti gli anziani spediti dal sistema di prenotazione di Aria a fare il vaccino lontano da casa. Quelli di Ber… - patriziarutigl1 : RT @Libero_official: Il #bollettino del 27 aprile: 10.404 contagiati, 14.688 guariti e 373 morti. #Vaccino, per la prima volta più di 500mi… - Libero_official : Il #bollettino del 27 aprile: 10.404 contagiati, 14.688 guariti e 373 morti. #Vaccino, per la prima volta più di 50… -