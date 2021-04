Uccisi i due giornalisti spagnoli sequestrati in Burkina Faso (Di martedì 27 aprile 2021) Ad annunciare la triste notizia dell’Uccisione dei due giornalisti spagnoli in Burkina Faso è stata Arancha Gonzalez Layala, ministra degli Esteri spagnola. I due iberici erano stati rapiti insieme ad una collega irlandese: nessuna notizia sul cittadino Burkinabè dispero a seguito dell’attacco. La ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Layala ha riferito in conferenza stampa che i due giornalisti iberici rapiti in Burkina Faso sono stati Uccisi (Photo by Guerchom Ndebo/Getty Images)I giornalisti iberici che erano stati rapiti da un gruppo di uomini armati a seguito di un attacco nell’est del Burkina Faso sono stati Uccisi. A darne notizia è ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Ad annunciare la triste notizia dell’one dei dueinè stata Arancha Gonzalez Layala, ministra degli Esteri spagnola. I due iberici erano stati rapiti insieme ad una collega irlandese: nessuna notizia sul cittadinobè dispero a seguito dell’attacco. La ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Layala ha riferito in conferenza stampa che i dueiberici rapiti insono stati(Photo by Guerchom Ndebo/Getty Images)Iiberici che erano stati rapiti da un gruppo di uomini armati a seguito di un attacco nell’est delsono stati. A darne notizia è ...

