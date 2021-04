Torino-Ansaldi ancora insieme: è scattato il rinnovo automatico (Di martedì 27 aprile 2021) L’esterno argentino Christian Ansaldi rinnova, automaticamente, con il Torino. La 25ª presenza ha fatto scattare l’opzione Cristian Ansaldi giocherà nel Torino anche nella prossima stagione. Il difensore argentino ha infatti collezionato la sua venticinquesima presenza in campionato nella sfida di ieri contro il Napoli, facendo scattare così la clausola per il prolungamento automatico del contratto per un’altra stagione L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) L’esterno argentino Christianrinnova, automaticamente, con il. La 25ª presenza ha fatto scattare l’opzione Cristiangiocherà nelanche nella prossima stagione. Il difensore argentino ha infatti collezionato la sua venticinquesima presenza in campionato nella sfida di ieri contro il Napoli, facendo scattare così la clausola per il prolungamentodel contratto per un’altra stagione L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino, per Ansaldi arriva il rinnovo di contratto 1 Cristian Ansaldi anche nella prossima stagione vestirà la maglia del Torino. Giocando ieri contro il Napoli, il terzino argentino ha raggiunto le 25 presenze in campionato con la maglia granata, si è così ...

Torino-Ansaldi ancora insieme: è scattato il rinnovo automatico Calcio News 24 Torino, Ansaldi rinnova automaticamente: ieri la 25esima presenza in A A Torino, Ansaldi rinnova automaticamente il suo contratto dai colori granata per lo scatto della clausola: legata al numero di presenze.

