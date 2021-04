Telegram, in arrivo interessanti novità su pagamenti, vocali e web (Di martedì 27 aprile 2021) pagamenti più facili, piccola rivoluzione delle chat vocali e possibilità di due nuove App web: queste le novità principali introdotte da Telegram. Telegram, l’arcinemico di WhatsApp, ha pronti alcuni cambiamenti che riguardano i pagamenti, le chat vocali e la versione web. In particolare, da adesso, i commercianti potranno farsi pagare nativamente con carta di credito L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 aprile 2021)più facili, piccola rivoluzione delle chate possibilità di due nuove App web: queste leprincipali introdotte da, l’arcinemico di WhatsApp, ha pronti alcuni cambiamenti che riguardano i, le chate la versione web. In particolare, da adesso, i commercianti potranno farsi pagare nativamente con carta di credito L'articolo proviene da Consumatore.com.

