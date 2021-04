Superlega, Capello: “Florentino Perez? Dico la mia. Tutto è iniziato con Neymar” (Di martedì 27 aprile 2021) Parola a Fabio Capello.Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Ecco cosa servirà. Superlega e nuova Champions League? Vi Dico la mia”L'ex allenatore del Milan - nel pre partita di Real Madrid-Chelsea - ha analizzato a Sky Sport la questione Superlega: "Secondo me Perez è una figura carismatica e non vuole mai far vedere di aver sbagliato. Anche quando sbagliava con i giocatori non voleva mai ammettere di aver sbagliato. Ma questa volta l'errore è stato grave. L'errore è di comunicazione, anche a mezzanotte per dire della Superlega. Questo gli si ritorce contro. Ma lui pensa di riuscire a salvare Tutto, di salvare il progetto che aveva insieme ad Agnelli".caption id="attachment 679507" align="alignnone" width="1024" Julen Lopetegui Announced As New Real Madrid Manager/caption"Ai ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Parola a Fabio.Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Ecco cosa servirà.e nuova Champions League? Vila mia”L'ex allenatore del Milan - nel pre partita di Real Madrid-Chelsea - ha analizzato a Sky Sport la questione: "Secondo meè una figura carismatica e non vuole mai far vedere di aver sbagliato. Anche quando sbagliava con i giocatori non voleva mai ammettere di aver sbagliato. Ma questa volta l'errore è stato grave. L'errore è di comunicazione, anche a mezzanotte per dire della. Questo gli si ritorce contro. Ma lui pensa di riuscire a salvare, di salvare il progetto che aveva insieme ad Agnelli".caption id="attachment 679507" align="alignnone" width="1024" Julen Lopetegui Announced As New Real Madrid Manager/caption"Ai ...

Advertising

Mediagol : Superlega, Capello: 'Florentino Perez? Dico la mia. Tutto è iniziato con Neymar' - Pall_Gonfiato : Il duro messaggio dell'ex allenatore del #RealMadrid - napolista : #Capello: «#Perez? Non vuole ammettere l’errore. Ora vuole Mbappè. Con quali soldi?» A Sky: “Con la Superlega l’err… - TUTTOJUVE_COM : Capello a Sky: ' Florentino Perez? Non vuole fare mai vedere che ha sbagliato, ma questa volta l’errore c’è stato e… - sportface2016 : Fabio #Capello duro con Florentino #Perez: 'Vorrebbe comprare #Mbappe, ma con che soldi? Non ammette di aver fallit… -