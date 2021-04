Sofagate, von der Leyen: «È successo solo perché sono una donna» (Di martedì 27 aprile 2021) «Mi sono sentita ferita e sola, come donna e come europea». Per la prima volta, dopo il «sofagate», la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha raccontato che cosa ha provato quando, all’inizio di aprile, durante il ricevimento nel Palazzo di Ankara, è stata lasciata senza sedia e senza un posto dedicato dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. «È successo perché sono una donna». Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) «Mi sono sentita ferita e sola, come donna e come europea». Per la prima volta, dopo il «sofagate», la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha raccontato che cosa ha provato quando, all’inizio di aprile, durante il ricevimento nel Palazzo di Ankara, è stata lasciata senza sedia e senza un posto dedicato dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. «È successo perché sono una donna».

