Sardolicesimo (Di martedì 27 aprile 2021) Nel 1541 i Lomellini, una famiglia di pescatori del comune di Peglia (oggi un quartiere genovese) ottenne in concessione l’isola di Tabarca, un piccolo atollo affacciato sulle coste dell’odierna Tunisia, noto per le attività di pesca e per il commercio del corallo. Nei due anni successivi, i Lomellini colonizzarono l’isola tunisina facendovi emigrare circa trecento famiglie genovesi. Nei due secoli successivi quelle trecento famiglie diventarono una comunità, legata dalle origini comuni e dal commercio di corallo, che coinvolgeva e arricchiva tutti gli abitanti, a partire dai discendenti dei Lomellini. Pianta dell’isola di Tabarca nel SettecentoTanta prosperità attirava, però, anche le mire di popolazioni nemiche, come i francesi e le orde di pirati barbareschi che saltuariamente attaccavano l’isola, iniziando a rendere gradualmente più difficile la vita dei tabarchini. Nel 1731, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Nel 1541 i Lomellini, una famiglia di pescatori del comune di Peglia (oggi un quartiere genovese) ottenne in concessione l’isola di Tabarca, un piccolo atollo affacciato sulle coste dell’odierna Tunisia, noto per le attività di pesca e per il commercio del corallo. Nei due anni successivi, i Lomellini colonizzarono l’isola tunisina facendovi emigrare circa trecento famiglie genovesi. Nei due secoli successivi quelle trecento famiglie diventarono una comunità, legata dalle origini comuni e dal commercio di corallo, che coinvolgeva e arricchiva tutti gli abitanti, a partire dai discendenti dei Lomellini. Pianta dell’isola di Tabarca nel SettecentoTanta prosperità attirava, però, anche le mire di popolazioni nemiche, come i francesi e le orde di pirati barbareschi che saltuariamente attaccavano l’isola, iniziando a rendere gradualmente più difficile la vita dei tabarchini. Nel 1731, ...

Advertising

Pietro_Andros : RT @insopportabile: GRANDISSIMO @CagliariCalcio ! Una vittoria stra meritata, una vittoria fondamentale per crederci ancora. Il #sardolices… - Lellasilvi : RT @insopportabile: GRANDISSIMO @CagliariCalcio ! Una vittoria stra meritata, una vittoria fondamentale per crederci ancora. Il #sardolices… - muflonesardo : RT @insopportabile: GRANDISSIMO @CagliariCalcio ! Una vittoria stra meritata, una vittoria fondamentale per crederci ancora. Il #sardolices… - Mcpaders : RT @insopportabile: GRANDISSIMO @CagliariCalcio ! Una vittoria stra meritata, una vittoria fondamentale per crederci ancora. Il #sardolices… - Massimo0789 : RT @insopportabile: GRANDISSIMO @CagliariCalcio ! Una vittoria stra meritata, una vittoria fondamentale per crederci ancora. Il #sardolices… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardolicesimo Sardolicesimo Linkiesta.it