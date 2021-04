Salvati gatti da edificio pericolante a Sacile (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 17 per recuperare da un edificio pericolante 2 cucciolate di gatti di 3 e 7 giorni che si trovavano sul solaio di un edificio pericolante in Via dei Cipressi, a Sacile.A causa della precarietà della struttura i pompieri, dopo aver pianificato l’intervento considerando le criticità strutturali ed aver indossato i Dispositivi di Protezione Individuale, approntavano la scala Italiana per raggiungere i mici che si erano nascosti all’interno di alcune scatole al primo piano, per consegnarli poi al responsabile della locale colonia felina. Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 17 per recuperare da un2 cucciolate didi 3 e 7 giorni che si trovavano sul solaio di unin Via dei Cipressi, a.A causa della precarietà della struttura i pompieri, dopo aver pianificato l’intervento considerando le criticità strutturali ed aver indossato i Dispositivi di Protezione Individuale, approntavano la scala Italiana per raggiungere i mici che si erano nascosti all’interno di alcune scatole al primo piano, per consegnarli poi al responsabile della locale colonia felina.

A verderli ti sembra di sentire, improvvisamente, ruggiti o il fragore delle onde. I colori sono quelli di un leopardo, di una balena, del mare, di una formica gigante. Colori della natura e le sue mo ...Sono passati 9 anni da quello storico 28 aprile 2012, che segnerà un punto di svolta per la salvezza di migliaia di cani beagle di Green Hill destinati alla sperimentazione animale ...